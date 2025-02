Trabalhadores de hospital em BH protestam por atraso em salários

Os trabalhadores do hospital São Francisco de Assis fizeram um protesto, nesta sexta-feira (7), na porta da unidade do bairro Concórdia, na região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo o presidente do sindicato dos empregados dos estabelecimentos em serviços de saúde da cidade, 1600 funcionários do hospital estão com adiantamentos e salários atrasados.



O hospital afirma que os salários dos funcionários que ganham até R$2600 vão ser pagos até segunda-feira (10). A instituição aguarda repasses do Governo Estadual para fazer o restante dos pagamentos.