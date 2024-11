Tragédia de Mariana (MG): Veja detalhes da decisão que absolveu mineradoras

A Justiça absolveu todos os réus no processo criminal que apurava as responsabilidades pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. O processo tinha como réus sete executivos e funcionários da Samarco, Vale e BHP Billiton, além das mineradoras e da empresa Vog-B. A justificativa da absolvição diz que os documentos, laudos e testemunhas não responderam quais condutas individuais contribuíram de forma direta e determinante para o rompimento. O movimento dos atingidos por barragem acionou o Ministério Público Federal, que vai recorrer da decisão. A decisão não interfere nas ações de reparação dos danos sociais e ambientais causados pelo rompimento da barragem. O rompimento da Barragem de Fundão é considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil.