Trave de escola caí e alunos são atingidos e ficam feridos em Vespasiano (MG)

Dois estudantes de uma escola municipal em Vespasiano, na Grande BH, foram feridos quando uma trave de futebol caiu sobre eles. As mães denunciam a precariedade da infraestrutura escolar, citando riscos estruturais e insegurança. A prefeitura informou que os alunos foram levados para atendimento médico e liberados sem ferimentos graves. A empresa responsável pela obra já foi notificada. Além disso, as mães cobram melhorias na sinalização viária e segurança para os alunos, com receio de novos acidentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!