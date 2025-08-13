Trecho de avenida em Contagem (MG) é interditado para obras de acessibilidade

Começou nesta quarta-feira (13) a interdição do primeiro trecho da avenida João César de Oliveira, em Contagem, na Grande BH, para as obras de nivelamento com as plataformas do sistema integrado de mobilidade. Segundo a prefeitura, as medidas são essenciais para garantir acessibilidade a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. O custo total da obra é de R$ 23 milhões e a previsão de conclusão é até o fim do ano.



