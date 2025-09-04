‘Três anos eu sofro por revolta’, diz viúva de motorista morto por delegado em BH

O delegado Rafael de Souza Horácio, condenado em 2023 a 21 anos de prisão por matar com um tiro no pescoço o motorista de reboque Anderson Cândido Mello, em Belo Horizonte, continua recebendo salário de mais de R$ 20 mil por mês como se ainda estivesse na ativa na Polícia Civil. A situação, revelada no portal da Transparência do Governo de Minas, revolta a família da vítima, especialmente a viúva do motorista.



“Ele não teria que estar recebendo, porque hoje eu me considero assim: ele é para mim uma pessoa comum, uma pessoa normal. Ele não é um delegado mais”, afirmou.



O crime aconteceu em 26 de julho de 2022, quando Rafael bateu o carro que dirigia contra o caminhão de Anderson, na região Centro-Sul da capital mineira. Após a colisão, o delegado desceu do veículo armado e atirou contra o motorista.



Mesmo preso há três anos e sem exercer a função, ele já acumulou quase R$ 283 mil em vencimentos brutos desde o julgamento em agosto do ano passado, quando perdeu oficialmente o cargo por decisão judicial. Ainda assim, a determinação não foi cumprida.



A viúva, que luta pela memória do marido, desabafa: “Três anos eu sofro por conta dessa revolta. Meu marido era um homem muito bom. Eu nunca me conformo dele ter feito o que ele fez com meu marido. É muita indignação.”



