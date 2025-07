Tudo pronto para a RECORD nos Bairros: montagem de estrutura movimenta a Praça do Confisco

A Praça do Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, já está preparada para receber mais uma edição da RECORD nos Bairros, que acontece neste sábado (19). O palco foi montado com estrutura especial de som, iluminação e um painel de LED de 6 metros de largura por 3 de altura. Técnicos trabalham nos últimos ajustes para garantir um evento de qualidade, com shows ao vivo, serviços gratuitos e sorteios de prêmios. O espaço também conta com camarote para convidados e área reservada ao público, bem próxima ao palco, garantindo maior interação. A programação começa às 8h da manhã e vai até às 12h.



