Unidade de saúde é arrombada e suspeito é preso com computadores furtados na Grande BH

Uma unidade de saúde em Santa Luzia, na Grande BH, foi invadida por criminosos durante a madrugada. Bandidos arrombaram portas e janelas, e levaram computadores, notebooks e equipamentos de triagem. Um dos suspeitos foi preso pela PM horas depois, com todo o material furtado no porta-malas. Segundo a prefeitura, esta é a oitava invasão a postos de saúde em apenas seis meses. Local ficou fechado durante a manhã e pacientes precisaram voltar para casa sem atendimento.



