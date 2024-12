Usuários reclamam de conservação e atrasos em linha de ônibus que liga BH a Contagem (MG)

Usuários do transporte público metropolitano entre as cidades de Belo Horizonte e Contagem reportam más condições de uso das linhas. A linha 2290 é a líder em reclamações, passageiros reportam principalmente problemas com atrasos, lotação e más condições de conservação. Vídeos feitos por usuários mostram veículos circulando com goteiras e até portas quebradas. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, 600 novos veículos serão implementados na frota, mas não informou quando isso será feito.