Vacina contra meningite é incluída no calendário de vacinação infantil do SUS

A partir desta terça-feira (01), a rede pública começa a oferecer a vacina ACWY, que protege contra a meningite para crianças a partir de de 12 meses. Anteriormente, este imunizante estava disponível apenas na rede particular. A vacina meningocócica C, aplicada aos 3, 5 e 12 meses, teve sua última dose substituída pelo ACWY, que oferece proteção mais ampla. Casos de meningite são mais comuns em crianças de até um ano, já que o sistema imunológico nessa idade é vulnerável. A vacina ACWY já era oferecida para adolescentes entre 11 e 14 anos. Mais de 4.400 casos da doença foram registrados este ano no Brasil.



