Vacina da UFMG pode ajudar usuários de cocaína e crack no tratamento da dependência química

Uma vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pode estar disponível para dependentes de cocaína e crack em até quatro anos. O imunizante, chamado Calixcoca, está na fase pré-clínica com testes realizados em animais e promete auxiliar no tratamento da dependência química. A vacina induz o organismo a produzir anticorpos que bloqueiam os efeitos da droga no cérebro. Estudos mostraram segurança e eficácia do produto, além de redução de abortos espontâneos em ratas expostas à substância. O imunizante recebeu a patente e o último investimento no valor de R$ 18,8 milhões, recurso do Governo de Minas.



