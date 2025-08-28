Logo R7.com
Vacina da UFMG pode ajudar usuários de cocaína e crack no tratamento da dependência química

Imunizante está em fase pré-clínica e pode estar disponível em até quatro anos

MG Record|Do R7

Uma vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pode estar disponível para dependentes de cocaína e crack em até quatro anos. O imunizante, chamado Calixcoca, está na fase pré-clínica com testes realizados em animais e promete auxiliar no tratamento da dependência química. A vacina induz o organismo a produzir anticorpos que bloqueiam os efeitos da droga no cérebro. Estudos mostraram segurança e eficácia do produto, além de redução de abortos espontâneos em ratas expostas à substância. O imunizante recebeu a patente e o último investimento no valor de R$ 18,8 milhões, recurso do Governo de Minas.

  • Animais
  • Minas Gerais
  • Saúde
  • UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)

