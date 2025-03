Veja todos os detalhes sobre a morte do prefeito de BH, Fuad Noman Político estava internado há 82 dias com reflexos do câncer que enfrentou em 2024

