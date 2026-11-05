Vídeo mostra motos boiando em rua alagada durante temporal no Prado, em BH

O temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (5) provocou alagamentos em diversas regiões da capital. Na rua Jaceguai, no bairro Prado, região Oeste da cidade, a força da chuva deixou a via completamente tomada pela água.



Imagens registradas por testemunhas mostram motocicletas boiando em meio ao alagamento. No vídeo, é possível ver alguns condutores tentando arrastar as motos para retirá-las da área inundada, enquanto a água ocupa toda a extensão da rua mostrada nas imagens.







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