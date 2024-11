Zema declara apoio a Bruno Engler na disputa pela Prefeitura de BH

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou nesta quinta-feira (17) apoio à candidatura de Bruno Engler (PL) na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. A negociação foi revelada durante uma agenda do governador na cidade de Sete Lagoas, a 70 km da capital mineira. Engler disputa o segundo turno com atual prefeito Fuad Noman (PSD)



No primeiro turno, o partido de Zema entrou na disputa com Luísa Barreto como vice de Mauro Tramonte (Republicanos). A dupla ficou em terceiro lugar, com 192.991 votos (15,22%).



"Apoio político é algo que você sempre que tem fazer com muito critério para ter um alinhamento. O meu apoio, que inclusive estarei manifestando, estivemos juntos ontem, é ao candidato Bruno Engler, que tem uma proposta mais semelhante à minha. O que Bruno Engler quer para Belo Horizonte é um secretariado técnico. Bruno Engler é um jovem com muito potencial que pode somar muito para o desenvolvimento de Belo Horizonte. Então, eu tenho manifestado meu apoio a ele para que BH seja uma cidade com mais inovação e que traga grandes melhorias para a população", declarou Zema.