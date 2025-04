Zema entrega Grande Colar da Inconfidência a 171 autoridades em Ouro Preto (MG)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), entregou neste segunda-feira (21) o Grande Colar da Inconfidência durante cerimônia cívico-militar na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte. A honraria, considerada a mais alta do estado, foi concedida a 171 autoridades que se destacaram por suas contribuições ao desenvolvimento de Minas Gerais. Entre os homenageados esteve o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), que recebeu o Grande Colar — medalha máxima da Ordem. Zema destacou o papel de Motta pela eficiência e responsabilidade na gestão pública. Após o evento, Hugo Motta seguiu para São João Del-Rei, onde participou das homenagens aos 40 anos da morte do ex-presidente Tancredo Neves.



