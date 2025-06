Zema vai à Brasília em busca de apoio para derrubar vetos de Lula ao Propag

O governador Romeu Zema (Novo) esteve em Brasília para pedir o apoio da bancada mineira à derrubada de três vetos do presidente Lula ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), alternativa que permite o parcelamento da dívida dos estados com a União em até 30 anos. Segundo Zema, sem a mudança, a dívida continua “impagável”. A comitiva mineira incluiu o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite (MDB), e os secretários Luiz Cláudio e Marcelo Aro. Os vetos contestados tratam do uso de fundos para abatimento da dívida, da garantia da União em novos empréstimos e da flexibilização de contratações. A votação no Congresso está prevista para a próxima terça-feira (17).



