Zoológico de Belo Horizonte recebe Maya, novo felino do recinto

A onça pintada chamada Maya chegou ao zoológico de Belo Horizonte nesta quarta-feira (10). O animal tem 10 meses e pesa 35 quilos. Ela veio de um parque na cidade de Cotia, no estado de São Paulo. A bióloga e diretora da Zoo Botânica informou que a onça possui temperamento tranquilo. Atualmente, ela está em quarentena para adaptação à nova casa e poderá ser visitada no zoológico nos próximos dias.



