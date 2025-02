Zoonose resgata cadela perdida e sacrifica animal em BH

A morte de uma cadela pinscher de 20 anos de idade, em uma unidade do centro de controle de zoonoses de Belo Horizonte está sendo investigada pela polícia. A cachorrinha tinha fugido de casa e os vizinhos entraram em contato com a prefeitura para localizar o animal. A cadela foi retirada da rua por uma equipe da zoonoses e sacrificada, dois dias depois, pela veterinária responsável. Segundo a tutora do animal, a cachorrinha não apresentava problemas de saúde.