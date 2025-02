Minas Gerais confirma quarta morte por dengue em 2025 Vítima não apresentava comorbidades, o que a diferencia dos outros três casos Minas Gerais|Janaina Veloso*, da RECORD MINAS 14/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h48 ) twitter

Minas Gerais confirma quarta morte por dengue em 2025

A SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) confirmou o quarto óbito por dengue no estado. O mais recente foi registrado em Uberaba, a 475 km de Belo Horizonte. A vítima, uma mulher de 51 anos, não apresentava comorbidades, o que a diferencia dos outros três casos.

O primeiro óbito foi em Iturama, onde uma mulher de 87 anos, com hipertensão arterial, faleceu. O segundo aconteceu em Uberlândia, quando uma paciente de 82 anos, que sofria de diabetes e hipertensão, morreu com a doença. O terceiro caso foi em Itapagipe, com uma mulher de 43 anos que tinha doença renal.

Além desses, outros 18 óbitos estão sob investigação no estado. Minas Gerais registra atualmente 33.131 casos prováveis de dengue, sendo 11.611 confirmados.

Em resposta à crescente preocupação com a doença, a SES-MG abriu, no dia 3 de fevereiro de 2025, a Sala de Monitoramento, com o objetivo de coordenar ações eficazes para o controle e enfrentamento das arboviroses no estado. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde é responsável pelo acompanhamento dos dados epidemiológicos, que ajudam na identificação de cenários e na tomada de decisões para o planejamento das ações de controle, incluindo campanhas de conscientização e prevenção.

Em caso de sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas, vômitos ou manchas vermelhas na pele, a SES-MG recomenda que a população procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima para atendimento.

*Estagiária sob supervisão de Lucas Eugênio.