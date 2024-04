Minas Gerais |Do R7, com Record Minas

Morador de BH se salva por um triz ao ouvir estalos e fugir antes de casa desabar Caso aconteceu no bairro Brasil Industrial, na região do Barreiro, durante a madrugada; segundo os Bombeiros, não há feridos

Casa destruída ficava nos fundos do terreno Casa destruída ficava nos fundos do terreno (Reprodução / Google Maps)

Um homem conseguiu se salvar do desabamento de uma casa, no bairro Brasil Industrial, na região do Barreiro, na madrugada desta terça-feira (26), em Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem conseguiu fugir ao ouvir estalos na estrutura. Ele deixou o local rapidamente.

O incidente aconteceu em um terreno que faz divisa com a obra de um prédio. O imóvel fica nos fundos de outra casa. Não houve feridos. “Os demais edificações do imóvel foram vistoriadas. Lugar parcialmente isolado devido aos riscos. Moradores orientados”, disse o Corpo de Bombeiros.