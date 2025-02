Morre o ex-governador de MG Newton Cardoso aos 86 anos Família não informou a causa da morte do político, que estava internado e faleceu na madrugada deste domingo (2) Minas Gerais|Túlio Lopes, da Record Minas 02/02/2025 - 09h10 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h10 ) twitter

Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais, morreu aos 86 anos CRISTIANO MACHADO/HOJE EM DIA/ESTADÃO CONTEÚDO — 21.01.2009

Morreu, na madrugada deste domingo (2), o ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso. Ele estava internado, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

A informação do falecimento foi confirmada, nas redes sociais, pelo filho do ex-governador, o deputado federal Newton Cardoso Júnior. “Com profunda tristeza e uma imensa dor no coração, comunico o falecimento do meu querido Pai, Newton Cardoso, que nos deixou nesta madrugada do dia 02/02/2025, aos 86 anos”, escreveu.

Newton Cardoso foi governador de Minas Gerais entre os anos de 1987 e 1991. Também foi vice-governador, prefeito de Contagem, na Grande BH, por três mandatos e deputado federal.

O MDB e o filho de Cardoso emitiram uma nota oficial (leia abaixo):

‌



“Com enorme pesar, lamentamos a morte de Newton Cardoso, fundador do MDB e governador de Minas Gerais (1987-1991), aos 86 anos.

Newton Cardoso ingressou na política pelo movimento estudantil ainda no fim dos anos 1950 pelo antigo PR.

‌



Em 1966, cerrou fileiras contra o regime militar e ajudou a fundar o MDB de Minas Gerais.

Em 1972, elegeu-se pela primeira vez prefeito de Contagem. Governou a cidade por mais duas vezes.Também foi deputado federal por três mandatos.

‌



Como governador, marcou sua história pela enorme quantidade de obras que realizou e que até hoje são reconhecidas pelo povo mineiro.

Nosso abraço fraterno aos amigos e familiares de Newton Cardoso, em especial seu filho, Newtinho, nosso deputado federal e atual presidente do MDB de Minas de Gerais.

Executiva Nacional do MDB"

Repercussão entre políticos

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e outras personalidades da política se despediram e fizeram homenagens a Cardoso.

Minas Gerais se despede com pesar de Newton Cardoso, ex-governador que deixou sua marca na política. Sua trajetória, iniciada ainda na juventude, sempre foi marcada pelo diálogo, carisma e resiliência. Nossa solidariedade à família e aos amigos neste momento difícil. — Romeu Zema (@RomeuZema) February 2, 2025

O dia hoje começa com uma notícia triste: a perda do ex-governador e companheiro de partido Newton Cardoso, que deixa um legado de contribuição e muito trabalho pelo nosso Estado. Que Deus possa confortar os corações dos amigos e familiares, em especial nosso amigo @newton1510 — Tadeu Leite (@_Tadeuzinho) February 2, 2025

Recebi com pesar a notícia do falecimento do ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso. Expresso minhas condolências à sua família e amigos, desejando força e conforto neste momento de luto. — Antonio Anastasia (@Anastasia) February 2, 2025

Recebo com pesar a notícia do falecimento do ex-governador Newton Cardoso, figura histórica e marcante na política de Minas Gerais. Sua trajetória deixou marcas em todo o estado. Meus sentimentos à família e amigos. — Professor Mateus (@ProfMateusMG) February 2, 2025