Novo caso suspeito de febre amarela é registrado em Timóteo, no Vale do Aço (MG) Minas confirmou a primeira morte pela doença em Extrema, nesta semana Minas Gerais|Gledson Leão 08/02/2025 - 17h02 (Atualizado em 08/02/2025 - 17h06 )

Em meio à confirmação do primeiro óbito por febre amarela em 2025 no estado, Minas Gerais registrou um caso suspeito da doença nesta semana, na cidade de Timóteo, localizada no Vale do Aço. O paciente, um trabalhador rural que atua próximo a áreas de mata, apresentou os primeiros sintomas no último domingo (2), o que levanta a suspeita de ter contraído a doença em seu ambiente de trabalho.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o paciente de Timóteo apresenta febre, dor abdominal, náuseas e vômitos. Esses sintomas são comuns a outras arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos, o que exige a realização de exames laboratoriais para confirmação do diagnóstico. Apesar de ter sido vacinado contra a febre amarela em 2020, a suspeita da doença não foi descartada, e um macaco morto foi encontrado na casa do trabalhador rural, o que reforça a investigação da doença.

Casos e óbitos em Minas Gerais

Em 2024, foram confirmados dois casos de febre amarela em humanos em Minas Gerais, um deles resultando em óbito. Além disso, foram identificados sete primatas não humanos (macacos) mortos por febre amarela em diferentes cidades do estado. Em 2025, até o momento, já foram registrados um óbito humano em Extrema, no Sul de Minas, e um caso de febre amarela em primata não humano em Toledo.

“A SES-MG vem fortalecendo a vigilância de mosquitos transmissores do vírus e realiza análises laboratoriais de primatas mortos para identificar precocemente a circulação viral e evitar surtos”, informou a pasta em nota.

Vacinação

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a febre amarela. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do estado e é recomendada para pessoas a partir de nove meses de idade. É importante manter a caderneta de vacinação atualizada e procurar um posto de saúde em caso de dúvidas.

Esquema vacinal

Crianças menores de 5 anos: duas doses, a primeira aos 9 meses e o reforço aos 4 anos de idade.

Pessoas de 5 a 59 anos não vacinadas: dose única.

Pessoas com 60 anos ou mais: vacinação após avaliação médica.

Viajantes internacionais e viajantes para áreas de risco: uma dose da vacina com pelo menos 15 dias de antecedência da viagem.

Pessoas que já tomaram duas doses da vacina antes dos 5 anos de idade ou uma dose após essa idade não precisam se vacinar novamente, pois a imunização é considerada para toda a vida.

Cobertura

A cobertura vacinal contra a febre amarela em Minas Gerais, de janeiro a outubro de 2024, foi de 86,30%. A meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização é de 95% de cobertura. É fundamental que a população se conscientize sobre a importância da vacinação para evitar a propagação da febre amarela no estado.