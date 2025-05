“Nuvem de aranhas” chama a atenção em avenida movimentada de BH Fenômeno característico da espécie ocorre em período de reprodução Minas Gerais|Fernanda Rodrigues, da RECORD MINAS e Bruno Menezes, do R7 16/05/2025 - 15h38 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h38 ) twitter

Espécie possui pouco veneno, mas uma picada pode gerar muita dor

Uma “nuvem de aranhas” tem chamado a atenção de quem passa pela avenida Olinto Meireles, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Há quem até se assuste com o fenômeno, mas segundo biólogos, ele ocorre sempre no período de reprodução da espécie. Com a repercussão na internet, a PBH (Prefeitura de Belo Horizonte) informou que vai mandar uma equipe da Zoonoses até o local.

De acordo com a bióloga Fernanda Raggi, a “nuvem de aranha” ou também conhecida como “chuva de aranha” geralmente ocorre em áreas rurais e no verão.

“Geralmente no verão como parte do ciclo de reprodução da aranha colonial. Esse fenômeno é muito comum porque no verão essas aranhas precisam procurar alimentos e parceiros para poder se reproduzir. Mas a gente está tendo um fenômeno diferente, por conta dessas mudanças climáticas, e as aranhas estão entendendo que ainda estão no verão”, conta.

A especialista explica que mesmo com a grande movimentação de carros e a poluição na via localizada na região do Barreiro, as aranhas entendem que o local é seguro para elas.

‌



“Porque é uma região muito arborizada. Elas entendem que também pode ser um local que outros insetos podem cair na teia e servir de alimento. Geralmente são cerca de 500 aranhas, em bando mesmo. São aranhas com pequena quantidade de veneno, mas que no caso de uma pessoa ser picada ela pode sentir dor”, pontua.

Na dúvida, a dica da bióloga é que as pessoas desviem ao passar pelo local.

