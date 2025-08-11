Ônibus com 48 torcedores do Cruzeiro pega fogo na BR-040, na Grande BH Grupo é da cidade de São João del-Rei e estava na capital mineira para acompanhar jogo contra Santos, pelo Campeonato Brasileiro Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 11/08/2025 - 04h49 (Atualizado em 11/08/2025 - 05h54 ) twitter

Veículo ficou completamente destruído após incêndio Pablo Nascimento/R7

Um ônibus com 48 torcedores do Cruzeiro pegou fogo na noite desse domingo (10), na BR-040, na altura do Km 548, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar do susto, não houve feridos.

O grupo era de São João del-Rei, cidade a cerca de 180 quilômetros da capital mineira, e estava em BH para assistir o jogo Cruzeiro x Santos pelo Campeonato Brasileiro.

Passageiros relatam que o incêndio começou por volta das 23h, enquanto o coletivo passava próximo ao bairro Jardim Canadá. Diversos carros que passavam pelo ônibus buzinaram para chamar a atenção do motorista, que só percebeu o fogo na parte traseira do veículo quando olhou pelo retrovisor.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas o condutor acredita que tudo tenha começado no motor. Segundo ele, foi a primeira vez que o ônibus apresentou falha mecânica.

Passageiros contam que foram avisados do incêndio antes mesmo de perceberem a fumaça. Todos conseguiram sair antes que as chamas se alastrassem e destruíssem o veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os militares usaram 16 mil litros de água no combate ao incêndio e levaram 1h30 para conseguirem controlar o fogo.

Como as chamas estavam próximas a cabos de alta tensão, eles acabaram sendo rompidos e a BR-040 ficou sem energia elétrica. A rede de telecomunicações também foi afetada.

A EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho, também atuou no local e jogou serragem na pista para absorver o óleo derramado e evitar novos acidentes.

Após o incêndio, alguns torcedores conseguiram carona em um outro ônibus da empresa responsável pela viagem. Os demais tiveram que caminhar 4 km pela rodovia escura até o posto de combustível mais próximo. De lá, eles embarcaram em um outro coletivo enviado pela companhia.

