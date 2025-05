PBH anuncia novas doses de vacina contra a dengue em postos de saúde da capital Reabastecimento será feito em 18 centros; público-alvo são crianças e adolescentes de 6 a 14 anos Minas Gerais|Luccas Almeida*, da Record Minas 13/05/2025 - 17h32 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vacina estará disponível para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos ABC do ABC

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou na tarde desta terça-feira (13) a chegada de um novo lote de cerca de 27,3 mil doses da vacina Qdenga, utilizada na campanha de vacinação contra a dengue. O reabastecimento será feito em 18 centros de saúde da capital.

A chegada do imunizante permitirá a retomada da vacinação para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. As aplicações serão para a primeira dose ou para a conclusão do esquema vacinal, que é feito em duas doses com o intervalo de três meses.

Os estoques de vacina contra a dengue nas unidades de saúde de Belo Horizonte estavam zerados desde o dia 5 de maio. O reabastecimento será feito em 18 centros de saúde da capital, sendo dois por regional. Os endereços dos postos de vacinação serão atualizados no portal da Prefeitura nesta quarta-feira (14).

Crianças que se vacinaram contra a gripe no último sábado (10), também já podem tomar a dose contra a dengue. Segundo a prefeitura, não é preciso intervalo entre as duas doses.

‌



Cobertura vacinal

Segundo a PBH, até o momento já foram aplicadas 144.440 doses da vacina Qdenga, sendo 104.181 como primeira dose e 40.259 como segunda. Atualmente, a cobertura vacinal está em 46,8% considerando a primeira dose e 18,1% na segunda dose.

‌



*Estagiário sob supervisão de Arnon Gonçalves

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp