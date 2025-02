Piloto morre em queda de avião agrícola no interior de Minas Aeronave de pequeno porte fazia pulverização quando aconteceu acidente, na tarde desta quarta-feira (22) Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 22/01/2025 - 22h50 (Atualizado em 23/01/2025 - 07h15 ) twitter

Bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local do acidente

O piloto de um avião de pulverização agrícola morreu após cair com a aeronave, por volta de 15h desta quarta-feira (22), próxima à Usina Vale do Tijuco, no município de Veríssimo, perto de Uberaba, no Triângulo Mineiro, a 482 km de Belo Horizonte.

As informações são do 8° Batalhão de Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, acionados ao local para o resgate da vítima, que não resistiu aos ferimentos. O local da queda é de difícil acesso, onde a aeronave realizava trabalhos. A perícia da Polícia Civil foi acionada ao local e o corpo da vítima conduzido ao IML (Instituto Médico Legal).

O SERIPA 3 (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico) foi avisado da ocorrência enviou uma equipe para apurar as causas do acidente, partindo de sua base no Rio de Janeiro.