PM apreende 11 celulares em casa no Taquaril, em BH, após rastrear em tempo real aparelho furtado Suspeito fugiu, mas parentes foram abordados; entre os itens encontrados no imóvel estavam aparelhos escondidos em airfryer e forno de fogão, além de de equipamentos eletrônicos sem nota fiscal Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 30/03/2025 - 09h23 (Atualizado em 30/03/2025 - 09h57 )

A PM chegou até ao imóvel ao acompanhar em tempo real sinal de smartphone levado em assalto

Onze celulares foram apreendidos em uma casa no bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, nesta noite de sábado (29), após a Polícia Militar rastrear um aparelho que havia acabado de ser furtado na Savassi, na região Centro-Sul da capital. O suspeito do crime não foi encontrado.

Rastreando em tempo real o sinal do smartphone tomado em assalto, os policiais militares do 22º Batalhão certificaram que o aparelho estava na Rua Joaquim Teixeira dos Anjos e seguiram para o endereço para averiguar.

Conforme a PM, já no imóvel após a abordagem a parentes do suspeito do furto, os policiais fizeram buscas pelos cômodos. Além do telefone que havia sido tomado de assalto momentos antes na Rua Pernambuco e que foi localizado no telhado de uma residência vizinha, mais 10 aparelhos sem procedência confirmada foram encontrados na residência do suposto ladrão.

Esconderijos

Segundo a PM, os telefones estavam escondidos em locais diferentes, um deles dentro de uma AirFrayer e outro no forno de um fogão.

Na casa, também foi apreendido um notebook e um tablete, ambos sem nota fiscal, uma maquininha de cartão, uma balança digital e dois pés de maconha. A PM acredita que o suspeito tenha fugido ao ver as viaturas chegando ao endereço.

Todo o material apreendido foi encaminhado para à Central de Flagrantes da Polícia Civil.