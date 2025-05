Polícia Civil realiza operação contra fraudes bancárias em cidades de Minas Gerais Mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos na região metropolitana de Belo Horizonte e em cidades do interior Minas Gerais|Fernanda Rodrigues, da RECORD MINAS 22/05/2025 - 08h52 (Atualizado em 22/05/2025 - 08h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil realiza operação contra fraudes bancárias Lucas Eugênio/R7 Minas

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais cumpre, na manhã desta quinta-feira (22), mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra uma organização criminosa que cometia fraudes bancárias em todo o estado. Mais de 100 agentes participam da ‘Operação Descrédito’, cumprindo os mandados em Belo Horizonte, além de cidades da região metropolitana e do interior.

Os alvos são gerentes de escritórios de advocacia e de três grandes bancos. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação e uso de documento falso. De acordo com a investigação, eles roubavam documentos, falsificavam com fotos de comparsas do grupo e faziam empréstimos em nome de clientes desses bancos. Estima-se que o prejuízo seja de mais de R$ 20 milhões.

Até o momento, foram identificadas mais de 100 vítimas – entre pessoas físicas e jurídicas – em diversas regiões de Minas Gerais. O grupo começou a ser investigado em setembro de 2024, no município de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, após uma vítima denunciar um empréstimo fraudulento contraído em seu nome.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp