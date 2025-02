Polícia conclui investigações sobre jovem torturado que comeu coração de colega em MG Ao todo, três pessoas foram indiciadas pelo crime e um menor, de 17 anos, foi apreendido Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 24/02/2025 - 19h15 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h18 ) twitter

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Regional de Paracatu, concluiu a investigação de um crime de extrema brutalidade ocorrido no final de setembro de 2024

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu, nesta quarta-feira (19), as investigações sobre a morte de um homem e tortura de outro em setembro de 2024 na cidade de Paracatu, a cerca de 500 km de Belo Horizonte. Na época, uma das vítimas foi decapitada e teve o coração arrancado.

Ao todo, três pessoas foram indiciadas pelo crime e um menor, de 17 anos, foi apreendido por suposto envolvimento.

O caso envolveu a agressão seguida de homicídio de um homem de 31 anos. Depois de morta, a vítima foi decapitada e teve o coração arrancado. A segunda vítima, um jovem de 23 anos, além de presenciar as agressões físicas foi obrigado, sob ameaça de morte, a morder o coração arrancado do corpo do colega.

O crime teve como motivação a suspeita de que a vítima estaria cometendo pequenos furtos na região, o que teria incomodado um grupo ligado ao tráfico de drogas local. Os investigados já possuíam registros policiais por envolvimento com drogas e roubo.

*Sob supervisão de Arnon Gonçalves