Dez gatos de ONG morrem com suspeita de envenenamento em BH Dois foram resgatados em estado grave. Perícia esteve no local e caso será investigado Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 22/02/2025 - 17h59 (Atualizado em 22/02/2025 - 18h03 )

Gatos que sobreviveram foram colocados em cômodos separados para a limpeza da sede Record Minas/ Reprodução

Dez gatos de uma ONG de proteção de animais de Belo Horizonte morreram com suspeita de envenenamento por chumbinho na manhã deste sábado (22). Dois foram resgatados em estada grave para uma clínica parceira. Alguns deles seriam levados para uma feira de adoção.

Silvana Coser, membro da ONG, foi a primeira a chegar no local e notar que algo estava errado com um dos felinos. “Ele estava rodando, parecia sofrer. Coloquei ele no meu colo e não adiantou. Ele acabou morrendo ali mesmo”, conta.

Ela saiu do local para buscar uma caixa de isopor e gelo para acondicionar o corpo do animal. Ao abrir a porta de outro cômodo da sede da ONG, ela já se deparou com mais um gato morto. “Eu desesperei. Já vi outros gatos atordoados. Teve dois que começaram a passar mal e a moça que levaria os gatos para feira de adoção chegou. Logo pedi que ela os levasse correndo pra clínica”, conta.

A Polícia Militar e perícia da Polícia Civil foram chamadas. Flávia Vieira, presidente da ONG, conta que no local foi encontrado um patê com chumbinhos. “O patê estava em uma de nossas telas. Não sabemos se alguém arremessou para dentro da nossa sede. Temos uma relação muito boa com os nossos vizinhos. Vamos tentar ver em câmeras da rua o que pode ter acontecido”, relata.

A ONG abriga cerca de 100 gatos e 10 cachorros, todos resgatados da rua ou que foram vítimas de maus-tratos. Na tarde de desta sábado, voluntários colocaram os animais sobreviventes em quartos da sede e realizaram uma limpeza da casa para que não ficasse qualquer resquício do veneno.

“Promoveram um verdadeiro assassinato em massa dos gatinhos. Quem faz isso com animal, com certeza tem coragem de fazer com gente”, lamenta Silvana.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias e que “a perícia oficial esteve presente coletando elementos que irão subsidiar a investigação”.