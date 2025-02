Polícia de MG estreia câmeras de reconhecimento facial para identificar foragidos nas ruas Tecnologia foi desenvolvida pelo centro de inteligência da PM; sistema vai ser usado em grandes eventos, como o Carnaval de BH Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 ) twitter

As câmeras conseguem identificar uma pessoa a 4 quilômetros de distância, até mesmo fantasiada.

Um sistema de reconhecimento facial feito para grandes eventos será implantado pela Polícia Militar em Minas Gerais. A tecnologia foi desenvolvida pelo centro de inteligência da instituição e realiza consultas em tempo real para identificar se o cidadão possui alguma condenação ou mandado de prisão em aberto, incluindo casos de outros estados.

“O sistema de reconhecimento facial para que qualquer pessoa identificada durante as festividades que tenha mandado de prisão em aberto possa ser imediatamente apreendido”, detalha o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo).

As câmeras são tão potentes que conseguem identificar uma pessoa a quatro quilômetros de distância, até mesmo fantasiada. A partir disso, os policiais conseguem puxar os dados da pessoa, inclusive mandados de prisão de outros estados.

O sistema já está em teste em Belo Horizonte há quase duas semanas. Nesse período, 116 pessoas foram presas. Segundo o governo, o índice de assertividade foi de 93%.

‌



Simões destaca que possíveis erros de identificação não afetam o impacto do projeto. “Não compromete porque nada acontecerá além da abordagem daquela pessoa. Na hora que verificar que não é a pessoa, ela será liberada imediatamente”, detalhou.

Além das câmeras, a utilização de drones com alto-falante também foi anunciada pelo Governo.

O equipamento possui inteligência artificial e pode identificar rostos ligados ao banco de dados da Polícia Militar. Além do serviço de reconhecimento, os drones contém a sirene e o giroflex da PM. A tecnologia também permite que o equipamento transmita mensagens com instruções e alertas de segurança à população durante as aglomerações.

