Polícia investiga falas de pastor que revelou ter beijado a boca da filha: ‘Que mulherão’

A Polícia Civil de Minas Gerais informou, nesta sexta-feira (03), que está apurando um pronunciamento do pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, em que ele diz ter beijado a boca da filha. A fala foi dita durante uma palestra no templo religioso e transmitida pela internet.

“Há muitos anos eu falei com Deus que quero ser pai de um menino e uma menina porque não quero ninguém me parando no final do culto e falando assim: você não sabe como é uma menina. Eu sei como é uma menina”, introduziu o assunto.

“Eu peguei minha filha um dia. Dei um beijo nela, falei que a amava. Ela passava e eu falava: nossa, que mulherão. Ai se eu te pego”, disparou. Na gravação, o palestrante religioso cita a reação da filha. “Credo, pai. Você já é da mamãe”, relembrou o pastor sobre o questionamento da menina.

Em seguida, Barreto continua a narração e cita o beijo na boca. “Um dia ela se distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela falou assim: que isso pai”, relatou reproduzindo a expressão de espanto da garota.

“Eu falei que quando eu encontrar o seu namorado eu vou dizer assim: você é o segundo. Eu já beijei”, disse acompanhando de aplausos do público.

A gravação viralizou em redes sociais e dividiu a opinião de internautas. A Polícia Civil não informou se houve pedidos de depoimentos sobre o assunto. A instituição se limitou a dizer que o procedimento acontece na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente em Belo Horizonte.

Resposta

Nesta sexta-feira (03), o pastor Lucinho Barreto se manifestou sobre o assunto. Ele explicou que a palestra foi ministrada para um grupo de aproximadamente 1.000 homens. “Eu estava falando para ele sobre a necessidade de levantar a autoestima dos filhos que têm sido muito atacados nessa área. Eu fiz um comentário brincalhão. Quem conhece o meu estilo de pregação sabe como eu sou. Eu brinco e faço pregação sempre leve e alegre”, iniciou.

O pastor afirma que a fala dele foi retirada do contexto. “O que eu quis dizer ali é que eu dei um beijo inocente e puro na minha filha com o intuito de levantar a autoestima dela. Não foi nada além disso”, declarou.

“Eu odeio compaixão e tudo que tem a ver com pedofilia e abuso infantil. Eu acho que criança não namora”, asseverou.

O pastor pediu “perdão” às pessoas que ficaram “entristecidas” com a repercussão e voltou a afirmar que a fala foi retirada de contexto. “A única coisa que eu quis dizer é que nós, pais, temos que amar, cuidar, beijar, abraçar os nossos filhos e dizer o quanto eles são maravilhosos. O resultado deu certo. Minha filha se tornou maravilhosa e me deu um netinho lindo”, completou.