Polícia Militar prende casal e apreende grande quantidade de drogas e pássaros silvestres em Sabinópolis (MG)

PM localizou mais de 1.200 pinos de cocaína na residência Reprodução/POLÍCIA MILITAR

Uma operação de combate ao tráfico de drogas na área central da cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, a 270 quilômetros de Belo Horizonte, resultou na prisão de um casal e em uma grande apreensão de entorpecentes, além de pássaros silvestres que eram mantidos ilegalmente em cativeiro.

A PM montou a operação ao descobrir um forte esquema de venda de drogas em uma residência localizada no centro. No imóvel onde estava o casal foram apreendidos 1.273 pinos com cocaína, oito barras e uma bucha de maconha, uma balança, uma faca, três celulares, e cinco gaiolas com pássaros silvestres.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município e poderá responder judicialmente pelos crimes de tráfico de drogas e por manter animais silvestres em cativeiro, em desacordo com a legislação ambiental.

