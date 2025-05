Polícia prende 12 pessoas suspeitas de aplicar golpes em leilões virtuais em Minas Gerais Segunda Fase da Operação ‘Martelo Virtual’ é realizada em diversos estados do país Minas Gerais|Do R7 27/05/2025 - 12h50 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h50 ) twitter

Polícia prende doze pessoas por fraudes eletrônicas e crimes cibernéticos em MG Divulgação/Polícia Minas

A Polícia Civil prendeu 12 pessoas na segunda fase da operação ‘Martelo Virtual’, nesta terça-feira (27), que investiga uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos. As prisões aconteceram nas cidades de Uberaba e Frutal, a 480 km de Belo Horizonte, e em Curitiba e Rolândia, no Paraná.

O grupo agia criando sites de leilão que se assemelhavam a páginas já existentes, usando até mesmo links semelhantes. Assim, ao pesquisarem na internet, muitas vítimas acessavam o site falso promovido na plataforma pelos suspeitos.

De acordo com a instituição, o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 1 milhão em um único mês. Cerca de 1.023 contas bancárias foram bloqueadas, com aproximadamente R$ 18 milhões.

Além disso, 32 veículos foram apreendidos e 86 imóveis foram retidos. Até o momento, mais de 250 vítimas do golpe foram identificadas. Com base nas investigações, a polícia descobriu que a quadrilha agia em oito estados diferentes: Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

Durante a primeira fase da operação, em Abril de 2024, nas cidades de Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná, foram cumpridos dois mandados de prisão, contra um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 23. Outras três ordens judiciais de busca e apreensão também foram realizadas. Nos locais, foram apreendidos celulares, que foram analisados pela polícia.

“A Polícia Civil acredita que uma grande organização criminosa está sendo desmantelada hoje”, é o que diz o delegado Felipe Columbari, um dos responsáveis pela operação.

