Prefeito de BH, Álvaro Damião, se abriga em bunker em Israel após toque de sirenes Damião e outros representantes foram convidados pelo governo israelense para conhecer sistema de segurança do país Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas e Maria Luiza Reis, do R7 13/06/2025 - 08h53 (Atualizado em 13/06/2025 - 08h57 )

Diante do fechamento aéreo de Israel, ainda não se sabe quando Álvaro Damião voltará para BH Divulgação/PBH

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), precisou se abrigar em um bunker em Israel, após o país realizar um ataque aéreo contra o Irã, na noite desta quinta-feira (12), e receber ameaças de retaliação. Damião chegou no Oriente Médio, no último domingo (08), para conhecer modelos de segurança pública. Além de Álvaro, o vice-prefeito de Uberlândia (MG) e a Vice-prefeita de Divinópolis (MG) também estão na comitiva.

Damião foi acordado por volta de 3h desta sexta-feira (13), no horário de Israel, por sirenes que orientavam a população a se dirigirem a um local seguro para se protegerem de uma possível resposta do governo iraniano ao ataque realizado por Israel.

Cerca de 25 brasileiros foram convidados pelo governo israelense para conhecer o sistema de segurança do país. Na última quarta-feira (11), o prefeito de BH divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre a primeira agenda na cidade de Kfar Sabe, cerca de 45 minutos de Tel Aviv. ‘’Comecei hoje uma missão internacional representando BH! A pauta principal é segurança pública. Tema de interesse de nossas famílias e que é uma prioridade de nossa administração", publicou Damião

A previsão era que a comitiva voltasse na próxima sexta-feira (20). No entanto, diante do fechamento aéreo de Israel, ainda não se sabe quando Álvaro Damião e os outros representantes públicos voltarão a Minas Gerais.

Em nota, a Prefeitura de Uberlândia (MG) informou que “mesmo diante do atual conflito entre Israel e Irã, a delegação brasileira está sendo mantida em segurança sob a proteção das autoridades israelenses”. A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda retorno.

Ataque ao Irã

Na noite desta quinta-feira (12), o governo de Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã. O bombardeio foi confirmado pelo IDF (Forças de Defesa de Israel) e teve como alvo o programa nuclear iraniano. A capital Teerã também foi atingida.

A alegação das Forças de Defesa de Israel é de que o Irã “está mais perto do que nunca de conseguir uma arma nuclear” e, por isso, Israel “não teve escolha”. Sirenes também soaram em Israel de forma preventiva a um possível ataque do Irã. O espaço aéreo de Israel também foi fechado.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque. “Hoje a noite, Israel tomou ações unilaterais contra o Irã. Nós não estamos envolvidos nos ataques contra o Irã e a nossa prioridade é proteger as forças americanas na região”, disse em comunicado.

