Fuad Noman, candidato à reeleição pelo PSD, vota em Belo Horizonte (MG) Candidato à reeleição votou acompanhado da esposa, do vice, Álvaro Damião, e do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Minas Gerais|Gabrielle Assis e Mayara Folco, da RECORD Minas 27/10/2024 - 11h07 (Atualizado em 27/10/2024 - 11h17 )

Candidato à reeleição para a Prefeitura de BH vota acompanhado da esposa e de políticos Reprodução/Record Minas

O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD, votou em um colégio no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (27).

Fuad chegou ao local de votação acompanhado da esposa, Mônica, do vice, Álvaro Damião, e de apoiadores, entre eles o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Depois de votar, o prefeito falou com a imprensa. Fuad disse que espera continuar na prefeitura por mais quatro anos, para concluir o trabalho que desenvolveu por dois anos e meio. “A luta é difícil. A gente sabe que não vai ser fácil esse resultado. A gente vai passar o dia de hoje na expectativa. E, quem sabe, no final do dia, a gente possa ter atingido a vitória e, com isso, trabalhar mais quatro anos”, afirmou.

Conheça o candidato

Fuad Jorge Noman Filho tem 77 anos, é escritor, economista e político brasileiro. Ele foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e consultor do Fundo Monetário Internacional.

No Governo de Minas Gerais, foi Secretário de Estado de Fazenda e Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, e Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos, no Governo de Antônio Anastasia.

Em Belo Horizonte, comandou a Secretaria Municipal de Fazenda ao longo do primeiro mandato do prefeito Alexandre Kalil, sendo eleito vice-prefeito para o segundo mandato de Kallil.

No dia 4 de julho, Fuad anunciou que começaria um tratamento contra o câncer. Durante pronunciamento, ele informou que foi diagnosticado com linfoma de não-Hodgkin. No segundo turno, Fuad anunciou que terminou o tratamento e está bem.