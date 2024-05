Minas Gerais |Do R7

Prosa na Cozinha: veja como preparar um delicioso salpicão de frango assado (Reprodução / Record Minas)

No especial “Comidas de Estufa” do Prosa na Cozinha deste sábado (18), você vai aprender uma receita clássica da culinária mineira e dos almoços de família: o salpicão de frango assado. O repórter Gabriel Rodrigues foi até um bar tradicional de Belo Horizonte e, junto com a chef Isabela Rochinha, mostram o passo a passo desse prato tradicional.

Confira os ingredientes e o modo de preparo abaixo:

Ingredientes:

- 500g de coxa e sobrecoxa de frango;

- 50g de picles de maçã verde;

- 50g de cenoura ralada;

- 25g de uva passa preta e 25g de uva passa branca;

- 80g de maionese;

- meio maço de cebolinha;

- 100g de batata palha;

- 10g de chips de alho;

- azeite;

- sal a gosto;

- pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

1- Molhe o frango com azeite e massageie. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

2- Embrulhe a carne em um papel alumínio e asse por 30 minutos. Depois, retire o papel e asse por mais 10 minutos.

3- Desfie o frango e misture com picles de maçã verde, uvas passas pretas e brancas, cenoura ralada, maionese e chips de alho. Misture bem e adicione o salpicão em uma barquete. Acrescente uma torre de batata palha.