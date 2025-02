Quarto que servia como depósito pega fogo no bairro Madre Gertrudes, em BH As chamas consumiram todo o local; segundo o proprietário do imóvel, o prejuízo foi de R$20 mil

Minas Gerais|Gabrielle Assis e Paula Abranches, da RECORD MINAS 19/01/2025 - 08h57 (Atualizado em 19/01/2025 - 10h08 )

