Rapaz de 18 anos é preso por agredir e tentar estuprar a própria avó em Belo Horizonte A idosa de 60 anos foi atacada enquanto preparava o café e sofreu escoriações no rosto e na cabeça. Suspeito foi detido após resistir à prisão e tentar agredir policiais Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 16/03/2025 - 16h40 (Atualizado em 16/03/2025 - 16h40 )

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (16), um rapaz de 18 anos suspeito de agredir e tentar estuprar sua avó, de 60 anos, na rua Sagrada Família, no bairro Taquaril, região Leste de Belo Horizonte.

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 18 anos suspeito de agredir e tentar estuprar sua avó, de 60 anos Polícia Militar Minas Gerais/divulgação

De acordo com os militares do 22° Batalhão, a vítima contou que foi surpreendida pelo neto enquanto preparava o café da manhã. O jovem, usando palavras de baixo calão, exigiu dinheiro da idosa. Diante da recusa, ele arremessou uma garrafa contra o rosto da mulher, que caiu no chão. Em seguida, o agressor pegou a cabeça da avó e a golpeou repetidamente contra o chão.

A vítima sofreu escoriações no rosto e na cabeça e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Durante a chegada dos militares, o suspeito fugiu pelo telhado das casas vizinhas e se escondeu em uma casa abandonada.

Os policiais encontraram a residência da idosa com marcas de sangue pelo chão. Durante o atendimento, a vítima relatou que, no mês anterior, o neto havia tomado todo o seu salário.

Após buscas, o autor foi localizado e resistiu à prisão, tentando agredir os policiais. Ele foi contido, detido e levado para uma unidade de pronto atendimento (UPA).

Na UPA, enquanto recebia cuidados médicos, a idosa revelou aos socorristas do SAMU que, além das agressões, o neto tentou estuprá-la, tirando sua saia e agarrando-a à força. Com essa nova informação, os militares retornaram para ouvir a vítima e constataram a tentativa de estupro.