Saiba quem é Juninho RDA, rei da ostentação e chefe do tráfico no maior aglomerado de MG Traficante foi preso nesta segunda-feira (20) e costumava exibir passeios de lancha e moto aquática nas redes sociais Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 e Pablo Nascimento, da RECORD MINAS 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 )

Suspeito não apresentou resistência durante a prisão Sejusp/Divulgação

Uma vida de luxo regada a som alto, brincadeiras com os amigos e muita ostentação em passeios de lancha e moto aquática. Essa era a vida que o traficante Juninho RDA, também conhecido como “boyzinho”, apontado como o líder do tráfico do Aglomerado da Serra - maior aglomerado de Minas Gerais - postava nas redes sociais. Ele foi preso na noite desta segunda-feira (19) durante uma operação da Polícia Militar.

RDA, presente no apelido do traficante, faz alusão à “rua da Água”, que fica dentro do próprio aglomerado. A via é conhecida pela realização de bailes funk. Segundo o sargento Marcelo Sousa, da PMMG, a prisão foi tranquila e o suspeito não apresentou resistência.

“Ele ficou até surpreso. Não resistiu. Ele é o ’01’do tráfico no aglomerado e a operação se deu porque tínhamos um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de drogas”, comenta o militar. A ficha criminal do suspeito é extensa e tem crimes como homicídio, lavagem de dinheiro e roubo.

“Esse foi um duro golpe no tráfico, até porque ele estava arrendando biqueiras em Belo Horizonte, Contagem e Betim, na região metropolitana”, pontua o sargento. Informações da polícia dão conta de que Juninho RDA assumiu a liderança do tráfico no Aglomerado da Serra há seis anos, quando o traficante que estava no posto, Alexandre Hermínio Rosa, conhecido como “Alex Calcinha”, foi preso.

“Temos certeza que o cidadão de bem vai ficar feliz com essa prisão dele e a gente conseguiu enfraquecer o tráfico de drogas naquela região”, finaliza o sargento Marcelo Sousa.

