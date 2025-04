Secretário de Educação de BH é alvo da PF em operação contra fraudes e desvio de recursos Prefeito Álvaro Damião esclareceu que a investigação trata-se de projetos realizados por Bruno Barral na Bahia Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 03/04/2025 - 11h32 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h33 ) twitter

O Secretário de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, realizada na manhã desta quinta-feira (03). Trata-se da terceira fase da Operação Overclean, que visa desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação é uma parceira da PF com a Controladoria-Geral da União (CGU).

O novo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), foi questionado se o secretário será exonerado, durante sua cerimônia de posse, na Câmara Municipal de BH, nesta terça-feira (03). Damião disse que a investigação trata-se de projetos realizados por Barral na Bahia, mas pontuou que todos os secretários da Prefeitura de BH devem responder por suas ações. “A gente recebeu a notícia hoje de manhã, a Prefeitura ainda não foi notificada. É um processo envolvendo projetos na Bahia, em Salvador, não é na Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Ninguém vai passar a mão na cabeça de nenhum secretário de Belo Horizonte, eu não vou passar. Qualquer secretário vai responder pelo ato dele, isso serve para todo secretário, independente da Secretaria”, disse Damião.

Bruno Barral foi secretário de educação pela Prefeitura Municipal de Salvador de 2017 a 2020. Ele é Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia. Possui Executive MBA pela Fundação Dom Cabral e extensão universitária pela Universidade Cantábria – Espanha.

Agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e uma ordem de afastamento cautelar do servidor público da Prefeitura de Belo Horizonte. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e ocorreram nas cidades de Salvador (BA), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Aracaju (SE).

Segundo as investigações, o grupo teria movimentado aproximadamente R$1,4 bilhão por meio de contratos fraudulentos e obras superfaturadas. Os crimes investigados incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.

A Operação Overclean teve início a partir de indícios de irregularidades em contratações públicas e já revelou um esquema sofisticado de desvio de recursos. As investigações continuam para aprofundar o mapeamento da rede criminosa e responsabilizar os envolvidos.

