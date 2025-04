Durante posse, Álvaro Damião propõe renomear praça e instalar estátua em homenagem a Fuad Noman Anúncio foi feito durante discurso de posse, nesta quinta-feira (03), na Câmara Municipal de Belo Horizonte Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 03/04/2025 - 11h08 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h09 ) twitter

Álvaro Damião Vieira da Paz tem 52 anos, é jornalista e foi vereador em Belo Horizonte por dois mandatos. Reprodução/Record Minas

Álvaro Damião (União Brasil) anunciou que seu primeiro ato como novo Prefeito de Belo Horizonte será enviar um Projeto de Lei à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedindo que a Praça da Independência – situada entre os edifícios Sulacap e Sulamérica - leve o nome do Prefeito Fuad Noman, que faleceu após complicações no tratamento de um câncer, no dia 26 de março. O anúncio foi feito durante a posse de Damião como prefeito nesta quinta-feira (03).

Além de nomear a praça, o Projeto de Lei vai propor também que uma estátua de bronze de Fuad seja colocada no local. “Aquele que descer a Afonso Pena vai olhar para a esquerda, ver a Prefeitura e lembrar de um prefeito que foi querido, honesto, simples e simpático. O vovô que foi reeleito Prefeito de Belo Horizonte. Aquele que olhar para o lado direito, que ver a Praça Indepênencia, vai ver uma estátua de bronze. O vovô de suspensório vai estar sentado ali”.

A Praça da Independência foi entregue no dia 27 de fevereiro deste ano. Reconstituída pela Prefeitura, a praça fica na na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e dos Tamoios. A obra faz parte do programa Centro de Todo Mundo. As intervenções tiveram início no final de maio de 2024, quando o então prefeito Fuad Noman deu a primeira marretada para a demolição do edifício que ocupava o lugar da praça. Com as obras, a Praça da Independência voltou a ter as características de sua fachada original com piso em calçada portuguesa, além de plantio de grama, instalações de lixeiras e bancos no entorno dos jardins. O investimento da PBH foi de R$ 3,42 milhões, com recursos próprios do município.

Durante seu discurso de posse, Damião falou sobre as obras realizadas durante a gestão de Fuad e prometeu dar andamento no que foi começado. “O sarrafo está alto e deixaram ele ainda mais alto. Me comprometo a continuar o que foi construído, a ampliar os acertos e fazer dessa gestão uma ponte entre o que Fuad Noman começou e o que Belo Horizonte ainda pode alcançar”, disse.

‌



O novo prefeito reforçou que não esperava ter chegado ao cargo da maneira como foi e agradeceu à Fuad Noman por escolher a ele como vice. “Eu não posso agradecer a todos vocês e não agradecer aquele que me escolheu para estar aqui. Sem ele, eu não estaria aqui. Fuad foi para mim mais do que um gestor, exemplar, foi um amigo, um mentor. Um ser humano que nos deixa saudade, mas que nos deixa um norte. Deixou, para mim, um legado muito grande. Esse norte que eu sigo, com os pés no chão e o coração em BH. Prometo, Fuad, que o senhor jamais vai se decepcionar de ter me escolhido para estar junto com o senhor. Vamos em frente por Fuad. Começa hoje o mandato do prefeito Álvaro Damião, começa de forma oficial a gestão Fuad Noman. Todas as placas e inaugurações a partir de agora até o dia 31 de dezembro de 2028 levará a gestão Fuad Noman”, discursou.

Álvaro Damião Vieira da Paz tem 52 anos, é jornalista e foi vereador em Belo Horizonte por dois mandatos. Antes de integrar a chapa de Fuad, Damião exercia o cargo de 2º vice-presidente da Mesa Diretora da Casa. Damião agradeceu a Câmara pelos ensinamentos e prometeu fazer uma gestão pautada no diálogo.

‌



“Quero fazer um agradecimento especial a Cãmara Municipal de Belo Horizonte, essa casa que foi minha por oito anos. Onde aprendi a escutar, negociar, a respeitar as diferentes e a construir junto. A harmonia entre os poderes é essencial para avançarmos. Reafirmo aqui meu compromisso com o diálogo franco, democrático e respeitoso com cada vereador e vereadora dessa cidade”, afirmou.

