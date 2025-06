Servidora de Sete Lagoas (MG) é investigada por fraude na própria folha de pagamento Mulher é suspeita de alterar vencimentos de forma indevida e aumentar o próprio salário; processo administrativo foi instaurado para apuração da denúncia Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS e Gabriela Neves, do R7 04/06/2025 - 17h19 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h19 ) twitter

A Prefeitura de Sete Lagoas, a cerca de 80 km de Belo Horizonte, na região Central de Minas, divulgou nesta quarta-feira (4) uma nota de esclarecimento informando a detecção de uma possível fraude na folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o comunicado, uma servidora teria supostamente aumentado o próprio salário de forma indevida. A identidade da funcionária e de eventuais outros envolvidos está sendo mantida em sigilo para não comprometer as investigações em curso.

De acordo com a Prefeitura, a irregularidade foi identificada pela Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação, por meio do Superintendente Geral de Gestão Integrada de Pessoas, durante uma rotina de conferência nos vencimentos dos servidores. Ao perceberem anormalidades nos salários de alguns funcionários da área da Saúde, foram tomadas providências imediatas para apuração do caso.

O Secretário Municipal de Saúde, Jean Barrado, com apoio da Procuradoria Jurídica do município, prestou todas as informações solicitadas, realizou as correções necessárias e iniciou internamente a investigação sobre o ocorrido. A operação fraudulenta foi suspensa assim que os erros foram constatados.

Os envolvidos foram encaminhados à Controladoria e Corregedoria Geral do Município, que já instauraram os processos administrativos disciplinares cabíveis. O objetivo, segundo a nota, é apurar os fatos e aplicar as penalidades previstas, caso as irregularidades sejam confirmadas.

A Prefeitura ressaltou que adota mecanismos de controle e fiscalização para garantir a integridade da folha de pagamento e que todas as anomalias detectadas são rigorosamente verificadas. “A atual administração não aceita nenhum tipo de irregularidade ou fraude. Este é um governo comprometido com a verdade, com a transparência e voltado para a nossa gente”, finaliza o comunicado.

Confira a nota da prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Sete Lagoas demonstra mais uma vez zelo e responsabilidade com os recursos públicos e vem a público esclarecer que, no fechamento da última folha de pagamento, foi detectado que uma servidora — que terá seu nome mantido em sigilo, assim como outros possíveis envolvidos, para não comprometer as investigações e o processo já em andamento — supostamente aumentou o próprio salário de forma indevida.

A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, por meio desta nota, presta os seguintes esclarecimentos:

A Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação, por meio do Superintendente Geral de Gestão Integrada de Pessoas, ao realizar rotina administrativa relacionada à folha dos servidores, constatou anormalidades nos vencimentos básicos de determinados servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Diante disso, a Secretaria de Administração e Tecnologia da Informação — em conjunto com o servidor responsável pela folha de pagamento — imediatamente tomou as providências necessárias para apurar o ocorrido.

O Secretário Municipal de Saúde, Jean Barrado, com apoio da Procuradoria Jurídica, prestou todas as informações solicitadas, efetuou as correções necessárias e iniciou a apuração dos fatos junto aos servidores envolvidos.

Após a constatação de erros no procedimento de alteração dos vencimentos, foi determinada a suspensão imediata da operação fraudulenta, com posterior encaminhamento dos envolvidos à Controladoria e Corregedoria Geral do Município, para a instauração dos devidos processos administrativos disciplinares, com o objetivo de apurar os fatos e, se for o caso, aplicar as penalidades cabíveis.

A Prefeitura de Sete Lagoas ressalta que adota diversos mecanismos de controle para mitigar falhas nos lançamentos da folha de pagamento e que todas as anomalias identificadas são rigorosamente apuradas, garantindo que os responsáveis respondam por seus atos.

A atual administração não aceita nenhum tipo de irregularidade ou fraude. Este é um governo comprometido com a verdade, com a transparência e voltado para a nossa gente.

