Idosa morre durante exame de endoscopia em clínica sem alvará sanitário na Grande BH Vistoria foi realizada pela Vigilância Sanitária após o ocorrido; corpo da idosa foi levado para o IML, onde passou por exames Minas Gerais|Rosildo Mendes, da RECORD MINAS 04/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h17 )

Corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico-Legal, onde passou por exames Reprodução/Record Minas

Maria Benta de Souza, de 74 anos, será velada nesta quarta-feira (4), no Cemitério Jardim Parque Cachoeira, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O velório está marcado para começar às 11h30, com o sepultamento previsto para ocorrer às 16h00.

A idosa faleceu na manhã de terça-feira (3), durante um procedimento de endoscopia realizado em uma clínica no bairro Eldorado, em Contagem, também na região Metropolitana.

A família foi informada de que Maria teria sofrido uma hemorragia durante o procedimento, mas as causas da morte ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil, que aguarda os resultados dos laudos periciais.

O caso causou grande comoção entre os familiares e amigos, que hoje se reúnem para prestar as últimas homenagens a Maria. Segundo José Marcos, filho dela, a mãe era uma pessoa muito querida e respeitada.

‌



A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem informou que o estabelecimento não possui alvará sanitário para funcionamento, e uma vistoria foi realizada pela Vigilância Sanitária após o ocorrido.

A Clínica Dia Eldorado, onde o exame foi realizado, informou que “todas as informações solicitadas pelas autoridades foram devidamente prestadas, e que a equipe se colocou à disposição dos familiares da paciente para quaisquer esclarecimentos necessários”.

‌



A Polícia Civil deslocou a perícia oficial ao local. O corpo da idosa foi levado para o IML, onde passou por exames. A instituição informou também que aguarda a conclusão de laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte.

