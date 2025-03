Tamanduá escala porta de casa em Itajubá(MG) e mobiliza bombeiros Militares conseguiram resgatar o animal com segurança Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 09/03/2025 - 11h37 (Atualizado em 09/03/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores levaram um susto ao ver o animal escalando a porta CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

Moradores de uma casa localizada em Itajubá, no Sul de Minas, a 444 km de Belo Horizonte, se assustaram com uma visita diferente na noite deste sábado. Um tamanduá-mirim, também conhecido como tamanduá-de-colete, com cerca de um metro de comprimento estava escalando a porta de entrada da residência. Assustado com a situação e com medo de sofrerem algum ataque do animal, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os militares informaram que o animal estava acuado, o que facilitou a captura dele. Segundo os bombeiros, o animal tem garras afiadas e quando se sente ameaçado, ele pode ficar em posição vertical, abrir os braços e mostrar as garras, aparentando querer abraçar.

O tamanduá foi levado para uma clínica veterinária da cidade para passar por exames e posteriormente ser solto em sua habitat natural.