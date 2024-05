Minas Gerais |Do R7

Torneio de tênis em BH arrecada fundos para instituição de apoio a jovens com deficiência Competição vai acontecer em quadras particulares na região sul da capital mineira e no Minas Tênis Clube

Alto contraste

A+

A-

Competição começa nesta segunda-feira (13) e vai até este domingo (19) (Reprodução/FreePik)

Um torneio de tênis em Belo Horizonte, vai arrecadar fundos para a instituição filantrópica AMR (Associação Mineira de Reabilitação). A competição começa nesta segunda-feira (13) e vai até este domingo (19), em quadras particulares da região sul da capital mineira, além dos espaços no Minas Tênis Clube.

As categorias de duplas vão do masculino até o feminino, com cinco classes diferentes para cada. Confira:

Masculino:

1ª e 2ª classe

Publicidade

3ª classe 19+

3ª classe 50+

Publicidade

4ª classe 19+

4ª classe 50+

Publicidade

Feminino:

Feminino A

Feminino B

Feminino B 50+

Feminino C

Feminino D

A associação beneficiária da ação, atende mais de 400 crianças e adolescentes com deficiência física e em situação de vulnerabilidade social. A instituição oferece serviços gratuitos de saúde para os jovens filiados e conta com uma equipe de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicóloga, musicoterapeutas, esporte terapeutas, odontologistas, neurologistas, ortopedistas e diversos outros setores.