Tragédia no Betânia: homem morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro Testemunhas informaram à PM, que acidente ocorrido na Avenida Tereza Cristina foi causado por condutor de um Sandero prata que ficou com a frente amassada e para-brisa quebrado Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 30/03/2025 - 11h16 (Atualizado em 30/03/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atropelamento na Avenida Tereza Cristina foi causado por condutor de Sandero prata que fugiu sem prestar socorro

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Um trágico acidente de trânsito resultou na morte de um homem de 51 anos na noite desse sábado (29), na Avenida Tereza Cristina, altura do bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte. O atropelamento ocorreu por volta das 23h15, e a vítima, que foi identificada como Orlando Pereira de Amorim, morreu sem ajuda.

A viatura da Polícia Militar que patrulhava a via foi parada por populares, que informaram sobre o ocorrido. A PM rapidamente sinalizou o local para evitar novos acidentes e acionou o SAMU, que, ao chegar, constatou a morte da vítima do atropalamento.

Testemunhas descreveram o veículo atropelador como um Renault Sandero prata. Enquanto os policiais militares colhiam as informações no local, uma nova testemunha se aproximou e relatou ter visto um carro com as mesmas características estacionado na Rua Carlos VI, no bairro Salgado Filho, também na região Oeste, apresentando amassado na frente e o para-brisa quebrado.

‌



A testemunha informou ainda que o homem que estava no veículo, aparentando nervosismo, foi embora na sequência. Viaturas da PM fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Perito estiveram no local do atropelamento para examinar o corpo e a verificar a situação na via pública.

‌