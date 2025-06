Três homens foram presos na Vila Marimbondo, em Contagem, Grande BH, por envolvimento com tráfico de drogas Uma denúncia anônima resultou nas prisões e apreensões de armas e drogas Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas 14/06/2025 - 10h09 (Atualizado em 14/06/2025 - 10h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais militares que atuam na Vila Marimbondo, em Contagem, cidade da região metropolitana, apreenderam nesta madrugada (14) armas, drogas e munições.

Uma denúncia anônima ajudou na localização do ponto de tráfico de drogas. Segundo informações da PM, durante patrulhamento do Tático Móvel, informações deram conta de que seis homens estariam fortemente armados num beco da vila e que seis suspeitos estariam no local.

Os militares montaram a operação com apoio de outras viaturas e foram ao local prendendo em flagrante três autores com idades entre 18, 22 e 26 anos. Com eles foram apreendidos 65 pedras de crack, 21 pinos contendo cocaína, 17 buchas de maconha, além de uma pistola Taurus 380 e uma arma de fabricação caseira com carcaça semelhante a um fuzil. Com um dos homens foram encontrados cento e sessenta e dois reais e dois celulares.

A ocorrência foi entregue na delegacia de plantão da cidade e os envolvidos, todos com passagens pela polícia, ficaram à disposição da Justiça.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp