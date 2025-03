Três homens são presos em briga generalizada em shopping de Pará de Minas (MG) Confusão teria iniciado após um segurança advertir um motorista sobre uma manobra e bloqueava a passagem de outros veículos Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 09/03/2025 - 11h57 (Atualizado em 09/03/2025 - 12h30 ) twitter

Uma briga generalizada dentro do estacionamento de um Shopping localizado no bairro São Cristovam, em Pará de Minas, a 83 km de Belo Horizonte, terminou com três pessoas presas neste sábado (8).

Motorista e passageiro avançaram no segurança do shopping REDES SOCIAIS

A briga teria tido início após um segurança do local, de 23 anos, chamar a atenção de um motorista, de 42 anos, por conta de uma manobra do veiculo que estava obstruindo a passagem. Irritado com a advertência, o motorista, que estava acompanhado de um passageiro de 32 anos, teria discutido com o segurança e partido para cima dele. Acompanhando o homem, o passageiro também teria atacado o segurança.

Vídeos feitos por testemunhas mostram os dois homens atacando o funcionário do shopping que aparece deitado no chão sendo agredido. Pessoas ao redor pedem que eles parem com a agressão. Testemunhas contaram aos policiais que os dois homens ainda tentaram fugir do local, mas foram impedidos por outros seguranças e frequentadores do shopping. Furiosos com a agressão ao segurança partiram para cima do carro dos dois homens e passaram a danificá-lo.

Com a chegada da polícia, os três foram presos e levados para atendimento médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e posteriormente para a delegacia. A reportagem tenta contato com a administração do shopping.