União inicia liberação de R$ 12 milhões para municípios atingidos por rompimento da barragem de Mariana

Novo acordo do Rio Doce foi assinado no fim de 2024

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (27), que vai iniciar o repasse de R$ 12 milhões a 49 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. O montante está previsto no novo acordo da Bacia do Rio Doce assinado pelo Governo Federal e o STF (Supremo Tribunal Federal), em novembro de 2024.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante evento em Brasília para assinatura do acordo de cooperação com a Fiocruz para a realização de pesquisa em aúde do Rio Doce. O acordo assinado nesta terça-feira prevê que o estudo tenha foco epidemiológicos, toxicológicos e de avaliação de risco à saúde humana por exposição a substâncias químicas nos territórios atingidos pelo rompimento da barragem.

Na primeira etapa, serão repassados R$ 825 milhões a partir da entrega dos planos de ação obrigatórios que os municípios precisam formular para o Governo Federal. Esses recursos devem ser aplicados até o fim de 2026. Há a previsão ainda de que R$ 400 milhões ainda sejam para a construção de pelo menos 60 unidades de atendimento nos municípios neste ano.

Acordo de reparação

No novo acordo firmado no ano passado, estão previstos os repasses de R$ 170 bilhões, sendo que R$ 38 bilhões já haviam sido repassados pelas mineradoras, R$ 100 bilhões seriam repassados ainda para a União e os governos de Minas Gerais e Espírito Santos e outros R$ R$ 32 bilhões para ações de indenização e ressarcimento.

