Van cai em barranco e 16 pessoas que voltavam de velório ficam feridas em MG Segundo o Corpo de Bombeiros, motorista perdeu o controle do veículo; Não há registro de pessoas gravemente feridas Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 01/06/2025 - 08h49 (Atualizado em 01/06/2025 - 09h56 )

Passageiros foram encaminhados para o Hospital Margarida, em João Monlevade Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Dezesseis pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo (1º), na BR-381, altura de São Gonçalo do Rio Abaixo, a 86 km de Belo Horizonte, cair de um barranco. Os passageiros eram da mesma família e voltavam de um velório quando o acidente ocorreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo e a van saiu da pista e caiu do barranco com altura aproximada de 40 metros.

Os 16 ocupantes tiveram ferimentos diversos, mas não há relatos de feridos gravemente. A maioria deles reclamou de dores na lombar e na região da cabeça. Eles foram levados para receber atendimento médico no Hospital Margarida, em João Monlevade. Ao todo, quatro ambulâncias participaram do atendimento.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) assumiu a ocorrência.

